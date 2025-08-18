GRABADO el 18-08-2025

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia y pide libertad: He sido injustamente encarcelado

Tras haber sido recluido en el penal de Barbadillo por una sentencia de 20 años y seis meses por los delitos de lavado de activos y colisión, el expresidente Alejandro Toledo se quebró durante una audiencia en su contra.

En medio de su intervención, el exmandatario recordó una vez más, que sigue sufriendo de algunos problemas en su salud. Además, aprovechó para solicitarle a los magistrados su libertad, ya que, todo ha sido un plan para verlo entre las rejas.

Tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta el tema de sangrado. He sido injustamente (encarcelado) y voy a presentar a nivel de la Corte Superior, las evidencias que nunca fui parte de este tramado gangsteril que ha hecho el señor Maiman, comentó.

BUSCARÁ REVERTIR SU SENTENCIA

Alejandro Toledo buscará apelar a la sentencia en su contra, sin embargo, varios especialistas en la materia han mencionado que es difícil que se tenga un cambio de veredicto, por lo que, el exmandatario tendrá que cumplir su condena.


