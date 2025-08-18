GRABADO el 18-08-2025

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia y pide libertad: He sido injustamente encarcelado

Tras haber sido recluido en el penal de Barbadillo por una sentencia de 20 años y seis meses por los delitos de lavado de activos y colisión, el expresidente Alejandro Toledo se quebró durante una audiencia en su contra.



En medio de su intervención, el exmandatario recordó una vez más, que sigue sufriendo de algunos problemas en su salud. Además, aprovechó para solicitarle a los magistrados su libertad, ya que, todo ha sido un plan para verlo entre las rejas.



Tengo problemas serios de ansiedad y depresión. Tengo un problema serio de presión arterial. Me asusta el tema de sangrado. He sido injustamente (encarcelado) y voy a presentar a nivel de la Corte Superior, las evidencias que nunca fui parte de este tramado gangsteril que ha hecho el señor Maiman, comentó.



BUSCARÁ REVERTIR SU SENTENCIA



Alejandro Toledo buscará apelar a la sentencia en su contra, sin embargo, varios especialistas en la materia han mencionado que es difícil que se tenga un cambio de veredicto, por lo que, el exmandatario tendrá que cumplir su condena.





Ingresa a http://ptv.pe/451150 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 18/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dos hermanos mueren tras choque de camión en Pasamayito shorts.

Beneficios de los audífonos recargables Audiphone.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Papa León XIV donó mitra papal a capilla en Chiclayo.

Congreso peruano reacciona a elecciones en Bolivia y giro político hacia la derecha.

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia y pide libertad: He sido injustamente encarcelado.

Andrés Hurtado permanecerá en prisión preventiva por decisión del Ministerio Público.

Hermano de Martín Vizcarra postularía a la presidencia por Perú Primero.

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses.

Triple crimen en Chimbote: asesinan a excapitán PNP, su hijo y presunto cabecilla criminal.

Chimbote: Concretan su amenaza y lanzan explosivo contra pollería.

Trujillo: Habla afectado tras explosión con dinamita.

Adulto mayor sufre infarto y lo llevan a hospital Negreiros: esposa pide traslado al Incor.

"Puente de la Paz" abrirá al público este jueves 21.

Carlos Malaver: Presentan moción para invitar al ministro del Interior al Congreso.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.