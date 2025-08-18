GRABADO el 18-08-2025

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025

ATENCIÓN Ya estamos EnVivo en 24HorasMediodía bajo la conducción de Marisol García.
Todos los detalles EN VIVO por PanamericanaTelevisión PanamericanaNoticias

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Ciudadanos colombianos y brasileños disfrutan de platos peruanos en Santa Rosa de Loreto.

Inician desvíos en la avenida Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima.

Vivienda atacada por explosivos en Trujillo está a punto de colapsar.

Así se celebra el Día del Niño en el Circuito Mágico del Agua.

Detonan explosivo en cúster de la empresa Huandoy en Lima Norte en horas de la madrugada.

Superhéroes visitan a pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

Celebran 469 aniversario de Cañete con corso y danzas afroperuanas.

Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad.

Momento histórico: Mitra papal de León XIV llega a la diócesis de Chiclayo.

López Aliaga supera a Keiko y sube al primer lugar, según encuesta de Ipsos.

Atacan a balazos a joven ingeniera civil en Comas: Se trataría de un caso de extorsión.

Chalecos antibalas vencidos y en mal estado son hallados en comisaría de Apolo.

Hombre capturado con cinco identidades falsas se movilizaba en un auto diplomático.

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

