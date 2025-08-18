GRABADO el 18-08-2025

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses

El fiscal Germán Juárez Atoche aseguró que el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra podría concluir en un plazo de tres a cuatro meses. Según explicó en entrevista con Panorama, el Ministerio Público está solicitando 15 años de prisión efectiva para el exmandatario: seis años por el caso Lomas de Ilo y nueve años por el Hospital de Moquegua.



Juárez Atoche indicó que el proceso se encuentra en la fase de lectura de piezas procesales y que, con dos sesiones semanales programadas, se espera avanzar con mayor rapidez. Además, sostuvo que Vizcarra intenta politizar un caso en el que existen pruebas suficientes de coimas y pagos de sobornos. Son hechos punibles que están acreditados, manifestó.



Respecto a la prisión preventiva dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, el fiscal explicó que se estableció un plazo de cinco meses al considerar que Vizcarra no cumplía con arraigo domiciliario ni laboral. Según precisó, los contratos presentados para justificar trabajo carecen de sustento, al estar vinculados a una empresa de su esposa e incluso a obras ya ejecutadas.



ESPERA SENTENCIA CONDENATORIA



Finalmente, el fiscal Juárez Atoche recordó que sentencias de colaboración eficaz también incriminan al exmandatario en actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Por ello, reiteró que confía en que el Poder Judicial acelere las audiencias y emita una sentencia firme en el tiempo estimado. Estamos convencidos que habrá sentencia condenatoria, sentenció.

