GRABADO el 18-08-2025

Triple crimen en Chimbote: asesinan a excapitán PNP, su hijo y presunto cabecilla criminal

Un violento ataque perpetrado por sicarios dejó tres muertos en Chimbote, entre ellos el presunto cabecilla de la organización criminal Los Patecos, quien fue acribillado con más de 40 disparos cuando se desplazaba en una camioneta junto a dos acompañantes.



Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el vehículo fue interceptado por otro automóvil y motocicletas, desde donde los atacantes abrieron fuego sin piedad contra los ocupantes, quienes fallecieron en el acto.



Las víctimas fueron identificadas como Efraín Huaccho, señalado como líder de Los Patecos William Sevillano, ex capitán de la PNP, y su hijo Willy Sevillano. De acuerdo con el reporte preliminar, Huaccho conducía el vehículo al momento del ataque.



PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS



Según las autoridades, el presunto cabecilla de Los Patecos era investigado por delitos vinculados al tráfico de drogas, extorsiones y tráfico de terrenos en la región. No se descarta que el triple crimen haya sido un ajuste de cuentas entre bandas rivales.





Ingresa a http://ptv.pe/451145 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 18/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dos hermanos mueren tras choque de camión en Pasamayito shorts.

Beneficios de los audífonos recargables Audiphone.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Papa León XIV donó mitra papal a capilla en Chiclayo.

Congreso peruano reacciona a elecciones en Bolivia y giro político hacia la derecha.

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia y pide libertad: He sido injustamente encarcelado.

Andrés Hurtado permanecerá en prisión preventiva por decisión del Ministerio Público.

Hermano de Martín Vizcarra postularía a la presidencia por Perú Primero.

Fiscal Germán Juárez Atoche: Juicio contra Martín Vizcarra podría concluir en tres o cuatro meses.

Triple crimen en Chimbote: asesinan a excapitán PNP, su hijo y presunto cabecilla criminal.

Chimbote: Concretan su amenaza y lanzan explosivo contra pollería.

Trujillo: Habla afectado tras explosión con dinamita.

Adulto mayor sufre infarto y lo llevan a hospital Negreiros: esposa pide traslado al Incor.

"Puente de la Paz" abrirá al público este jueves 21.

Carlos Malaver: Presentan moción para invitar al ministro del Interior al Congreso.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.