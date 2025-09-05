GRABADO el 05-09-2025

Choque múltiple deja varios heridos en la variante de Pasamayo Edición Mediodía Noticias Perú

Son al menos 14 vehículos entre los que se encuentran buses interprovinciales, autos y camionetas que impactaron en cadena entre el kilómetro 50 y 55 de la Panamericana Norte. Según primeros informes, la densa neblina, sumada a la velocidad, habría originado este accidente.



