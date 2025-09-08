GRABADO el 08-09-2025

El Congreso, en una segunda votación, dio luz verde a una ley que incrementa las pensiones de los docentes jubilados y cesantes. La medida fue respaldada por 66 votos a favor, sin votos en contra y con 11 abstenciones.

Desde América Noticias

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

