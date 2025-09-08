GRABADO el 08-09-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes shorts

EDICIÓN MEDIODÍA Aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes shorts



El Congreso, en una segunda votación, dio luz verde a una ley que incrementa las pensiones de los docentes jubilados y cesantes. La medida fue respaldada por 66 votos a favor, sin votos en contra y con 11 abstenciones.



américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Franco Vidal: Obras con empresas vinculadas generan sospechas Edición Mediodía Noticias Perú.

César Acuña es cuestionado por sobrecosto de patrulleros Edición Mediodía Noticias Perú.

Peritaje de la Fiscalía confirma audio de Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millenial Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Federico Salazar se hizo presente en "Planchando el Despecho" shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria se alista para su cumpleaños shorts.

Brunella Horna y César Acuña celebraron ocho años de relación América Espectáculos (HOY).

Así celebró Alejandra Baigorria sus 37 años América Espectáculos (HOY).

Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres América Espectáculos (HOY).

GORE La Libertad cuestionado por sobrecosto en patrulleros Cuarto Poder Perú.

Operación militar de EE.UU en el Caribe apunta a Maduro Cuarto Poder Perú.

Choque múltiple deja varios heridos en la variante de Pasamayo Edición Mediodía Noticias Perú.

Fiscal defendió ejecución presupuestal del Ministerio Público Edición Mediodía Noticias Perú.

Denuncian hackeo a base de datos de la Policía Nacional Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.