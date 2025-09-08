GRABADO el 08-09-2025

The governor of La Libertad, César Acuña, is facing questions following a Cuarto Poder investigation that revealed an alleged overcharge in the purchase of 100 patrol cars. His administration paid almost 3.5 million soles more than Áncash for the same vehicles purchased from the same company.

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

