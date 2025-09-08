GRABADO el 08-09-2025

León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millenial Edición Mediodía Noticias Perú

Carlo Acutis, un joven que amaba la Eucaristía y usaba internet para hablar de Dios, fue canonizado por el Papa León XIV en el Vaticano. Con tan solo 15 años al momento de su fallecimiento en 2006, Carlo se convierte en el primer santo millenial de la Iglesia Católica y un referente de fe para las nuevas generaciones.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Franco Vidal: Obras con empresas vinculadas generan sospechas Edición Mediodía Noticias Perú.

César Acuña es cuestionado por sobrecosto de patrulleros Edición Mediodía Noticias Perú.

Peritaje de la Fiscalía confirma audio de Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millenial Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Federico Salazar se hizo presente en "Planchando el Despecho" shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria se alista para su cumpleaños shorts.

Brunella Horna y César Acuña celebraron ocho años de relación América Espectáculos (HOY).

Así celebró Alejandra Baigorria sus 37 años América Espectáculos (HOY).

Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres América Espectáculos (HOY).

GORE La Libertad cuestionado por sobrecosto en patrulleros Cuarto Poder Perú.

Operación militar de EE.UU en el Caribe apunta a Maduro Cuarto Poder Perú.

Choque múltiple deja varios heridos en la variante de Pasamayo Edición Mediodía Noticias Perú.

Fiscal defendió ejecución presupuestal del Ministerio Público Edición Mediodía Noticias Perú.

Denuncian hackeo a base de datos de la Policía Nacional Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.