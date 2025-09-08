Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres América Espectáculos (HOY)
Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres (HOY)
¿HASTA CUÁNDO?
La orquesta Son del Duke vivió un momento de terror luego de que su bus fuera atcd en San Maratón de Porres. Tras lo sucedido, decidieron suspender sus actividades.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres
01:50 La orquesta decidió suspender sus actividades
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
Franco Vidal: Obras con empresas vinculadas generan sospechas Edición Mediodía Noticias Perú.
César Acuña es cuestionado por sobrecosto de patrulleros Edición Mediodía Noticias Perú.
Peritaje de la Fiscalía confirma audio de Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.
León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millenial Edición Mediodía Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Federico Salazar se hizo presente en "Planchando el Despecho" shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Alejandra Baigorria se alista para su cumpleaños shorts.
Brunella Horna y César Acuña celebraron ocho años de relación América Espectáculos (HOY).
Así celebró Alejandra Baigorria sus 37 años América Espectáculos (HOY).
Bus de Son del Duke fue atcd en San Martín de Porres América Espectáculos (HOY).
GORE La Libertad cuestionado por sobrecosto en patrulleros Cuarto Poder Perú.
Operación militar de EE.UU en el Caribe apunta a Maduro Cuarto Poder Perú.
Choque múltiple deja varios heridos en la variante de Pasamayo Edición Mediodía Noticias Perú.
Fiscal defendió ejecución presupuestal del Ministerio Público Edición Mediodía Noticias Perú.
Denuncian hackeo a base de datos de la Policía Nacional Edición Mediodía Noticias Perú.
Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.