Las 5 del día: Congreso aprueba medidas contra extorsión y sicariato en empresas de transporte
Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.
No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir lo mejor del periodismo público todos los días.
Estas son las noticias de hoy:
Congreso aprobó medidas contra extorsión y sicariato en empresas de transporte
Estudiantes de 12 universidades participarán en Programa Parlamento Universitario 2025
Midis invierte S/17 millones en proyecto para 2,600 mujeres emprendedoras
MTC publica proyecto de norma para promover el cabotaje marítimo en el país
Juliaca celebra 99 años de fundación política
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST
Desde Agencia de Noticias Andina
Andina en Regiones: pista de aterrizaje de aeropuerto quedó totalmente habilitada.
¡Halloween podría poner en riesgo tu salud!, cuidado con la calidad de tus disfraces y golosinas.
Normas legales: SBS pone en vigencia normas para intercambio operativo de información financiera.
¡Halloween podría poner en riesgo tu salud!, cuidado con la calidad de tus disfraces y golosinas.
Las 5 del día: Congreso aprueba medidas contra extorsión y sicariato en empresas de transporte.
AFP: ¿Cómo invertir el dinero de los fondos que retiro?.
Retiro de fondos AFP 2025: ¿Cómo tramitar el proceso?.
Agentes del INPE en Piura descubrieron marihuana oculta dentro de pimentones y ajíes.
¡INPE inicia apagón eléctrico en el penal Lurigancho.
MINAM: Semana de la Educación Ambiental.
Campañas de salud ocular en el INO.
Congreso otorga voto de confianza a gabinete de Presidente Jerí.
El Peruano tiene estampilla por sus 200 años.
203 personas que sufrían de ceguera por cataratas volvieron a ver.
¿Qué implica el Estado de Emergencia en Lima y Callao?.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.