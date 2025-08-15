GRABADO el 15-08-2025

DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts

DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts



Santa Rosa, el distrito isleño de Loreto, despertó este mes con tambores de alerta. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro acusaba al Perú de invadir territorio colombiano, alterando la calma de una frontera que convive con Brasil y Colombia desde hace más de medio siglo.



AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAlDía FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes shorts.

DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts.

Martín Vizcarra permanece internado en penal de Barbadillo Primera Edición Noticias Perú.

Congreso declara persona no grata a político colombiano Primera Edición Noticias Perú.

Explosión en Trujillo deja varios heridos y daños materiales Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA El mensaje de Vizcarra antes de recibir prisión preventiva shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Vizcarra fue recluido en penal de Barbadillo shorts.

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González América Espectáculos (HOY).

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca indignada por el ex esposo de Julieta Prandi shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Javier y Penélope en el concierto de Bad Bunny shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Cobrador es ultimado por extorsionadores shorts.

DOMINGO AL DÍA Madre de El Monstruo no irá a la cárcel shorts.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.