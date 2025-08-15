GRABADO el 15-08-2025

Explosión en Trujillo deja varios heridos y daños materiales Edición Mediodía Noticias Perú

Una potente explosión registrada en un edificio de Trujillo causó pánico entre los vecinos y dejó varios heridos, además de daños materiales en más de 20 inmuebles. Las autoridades investigan los hechos mientras los ciudadanos exigen mayor seguridad. El hecho ocurrió cerca del centro histórico, generando cortes de luz y temor en la población local.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes shorts.

DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts.

Martín Vizcarra permanece internado en penal de Barbadillo Primera Edición Noticias Perú.

Congreso declara persona no grata a político colombiano Primera Edición Noticias Perú.

Explosión en Trujillo deja varios heridos y daños materiales Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA El mensaje de Vizcarra antes de recibir prisión preventiva shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Vizcarra fue recluido en penal de Barbadillo shorts.

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González América Espectáculos (HOY).

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca indignada por el ex esposo de Julieta Prandi shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Javier y Penélope en el concierto de Bad Bunny shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Cobrador es ultimado por extorsionadores shorts.

DOMINGO AL DÍA Madre de El Monstruo no irá a la cárcel shorts.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.