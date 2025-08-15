GRABADO el 15-08-2025

Explosión en Trujillo deja varios heridos y daños materiales Edición Mediodía Noticias Perú

Una potente explosión registrada en un edificio de Trujillo causó pánico entre los vecinos y dejó varios heridos, además de daños materiales en más de 20 inmuebles. Las autoridades investigan los hechos mientras los ciudadanos exigen mayor seguridad. El hecho ocurrió cerca del centro histórico, generando cortes de luz y temor en la población local.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

