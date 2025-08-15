GRABADO el 15-08-2025

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González América Espectáculos (HOY)

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González (HOY)



¡CARA A CARA!

Daddy Yankee se reencontró con Mireddys González en un tribunal de Puerto Rico, debido a una demanda millonaria que el reguetonero interpuso contra su exesposa.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Daddy Yankee y su exesposa siguen en juicio

00:30 Estuvieron cara a cara en el tribunal



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González América Espectáculos (HOY).

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca indignada por el ex esposo de Julieta Prandi shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Javier y Penélope en el concierto de Bad Bunny shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Cobrador es ultimado por extorsionadores shorts.

DOMINGO AL DÍA Madre de El Monstruo no irá a la cárcel shorts.

Vizcarra grabó mensaje antes de recibir prisión preventiva Edición Mediodía Noticias Perú.

Topógrafos colombianos siguen detenidos en Santa Rosa Edición Mediodía Noticias Perú.

Martín Vizcarra ingresa al penal de Barbadillo Edición Mediodía Noticias Perú.

Incendio afecta a más de 15 casas en La Rinconada, Puno Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte promulgó ley de amnistía para PNP y FF.AA shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Intervención a topógrafos colombianos en Santa Rosa shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Isabela Merced y Tony Succar en proyecto musical shorts.

Gisela Valcárcel vuelve a la televisión con la Teletón 2025 América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.