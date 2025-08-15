GRABADO el 15-08-2025

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva, según orden del Poder Judicial. Su abogado cuestionó la falta de notificación oficial, lo que ha impedido apelar la medida. Vizcarra se suma así a la lista de exmandatarios recluidos en este centro penitenciario. Sus familiares aseguran que no intentó abandonar el país y expresaron confianza en su defensa legal.

Acerca de Primera Edición:
Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.

Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

