GRABADO el 15-08-2025

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión América Espectáculos (HOY)

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión (HOY)



¡SORPRESAS!

Gisela Valcárcel se mostró muy emocionada por su regreso a la pantalla chica con la 'Teletón 2025'. Además, nos reveló algunos de sus nuevos proyectos. ¿La veremos conduciendo un programa?



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Gisela emocionada por su regreso

02:54 Sus nuevos proyectos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Policía fallece tras enfrentamiento con delincuentes shorts.

DOMINGO AL DÍA Santa Rosa: frontera en alerta por reclamo de Gustavo Petro shorts.

Martín Vizcarra permanece internado en penal de Barbadillo Primera Edición Noticias Perú.

Congreso declara persona no grata a político colombiano Primera Edición Noticias Perú.

Explosión en Trujillo deja varios heridos y daños materiales Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA El mensaje de Vizcarra antes de recibir prisión preventiva shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Vizcarra fue recluido en penal de Barbadillo shorts.

Daddy Yankee se reencontró con su exesposa Mireddys González América Espectáculos (HOY).

Gisela Valcárcel habló sobre su regreso a la televisión América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca indignada por el ex esposo de Julieta Prandi shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Javier y Penélope en el concierto de Bad Bunny shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

DOMINGO AL DÍA Cobrador es ultimado por extorsionadores shorts.

DOMINGO AL DÍA Madre de El Monstruo no irá a la cárcel shorts.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.