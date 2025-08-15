GRABADO el 15-08-2025

Martín Vizcarra, expresidente de Perú, fue llevado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva mientras sigue la investigación. Su abogado aún no ha recibido la resolución para apelar, y seguidores se han reunido afuera. El caso está ligado a "Lomas de Ilo" y el hospital de Moquegua, con sentencia prevista antes de fin de año.



Vizcarra grabó mensaje antes de recibir prisión preventiva

