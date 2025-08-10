NETANYAHU asegura que su PLAN PARA CIUDAD DE GAZA es "la MEJOR FORMA DE TERMINAR LA GUERRA" LR
La decisión de avanzar militarmente sobre Ciudad de Gaza ha generado una nueva ola de tensión dentro y fuera de Israel. Mientras Netanyahu insiste en que la operación es clave para derrotar a Hamás, las familias de los rehenes temen que esta maniobra ponga en riesgo la vida de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, organismos internacionales como la ONU alertan sobre una posible hambruna generalizada en la Franja, y denuncian que la estrategia israelí podría agravar aún más la ya crítica situación humanitaria. La comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos califican como una peligrosa escalada del conflicto.
larepública gaza franjadegaza netanyahu israel guerra
