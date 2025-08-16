Donald Trump anuncia REUNIÓN con Volodímir Zelenski LR
Trump se prepara para un encuentro clave con Zelenski para buscar salida al conflicto entre Rusia y Ucrania. El encuentro será el lunes 18 de agosto en Washington, tres días después de la cumbre con Putin en Alaska.
Ambos líderes discutirán un posible acuerdo de paz, mientras crece el respaldo europeo a una reunión trilateral. Donald Trump apuesta ahora por una solución definitiva al conflicto, alineándose más con la postura de Moscú.
trump zelensky putin eeuu ucrania
