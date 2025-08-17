¡INDIGNANTE! Más de S/1.100 mllns. para enfrentar protestas y solo 63 contra minería ilegal HLR
dinaboluarte mineríailegal
Las mafias del oro mueven 6,840 millones de dólares sin embargo, este año, Boluarte designó un presupuesto menor para la Policía, que necesita más personal, más vehículos y por lo menos 200 millones de soles.
¡INDIGNANTE! Más de S/1.100 mllns. para enfrentar protestas y solo 63 contra minería ilegal HLR.
