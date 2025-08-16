Donald Trump incauta bienes millonarios a Nicolás Maduro: aviones, mansión y carros de lujo LR
El gobierno de Donald Trump decomisó más de 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro. Entre ellos figuran dos aviones privados, una mansión en República Dominicana, joyas, yates y propiedades en Florida.
La fiscal Pam Bondi acusa al mandatario venezolano de liderar una red narco internacional ligada al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua. Estados Unidos ha duplicado la recompensa por su captura: ahora ofrece 50 millones de dólares.
LaRepública EstadosUnidos Venezuela DonaldTrump NicolasMaduro
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
nicolas maduro
donald trump
maduro
venezuela
estados unidos
maduro detencion
maduro noticias
trump noticias
trump en vivo noticias
noticias venezuela
Desde La República - LR+
Accidente en Puno deja 7 muerts: testimonios desgarradores EnVivoLR.
SALAS: "DIGAN LO QUE DIGAN MARTÍN VIZCARRA ES INCÓMODO A MUCHOS SECTORES POLITICOS" HNewsLR.
Donald Trump incauta bienes millonarios a Nicolás Maduro: aviones, mansión y carros de lujo LR.
Donald Trump anuncia REUNIÓN con Volodímir Zelenski LR.
¡TENSIÓN! Denuncian a DANIEL QUINTERO por izar bandera de COLOMBIA en Santa Rosa HLR.
ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A FAMILIAR DE VÍCTIMA DEL CASO CANTUTA POR LEY DE AMNISTÍA HNewsLR.
¡MISTERIO! Peruana desaparecida en EE. UU. tras denunciar por vilencia a su pareja HLR.
Cinco detenidos tras intento de asalto en pleno Centro de Lima LR.
ALIANZA LIMA vs ADT HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.
JAIME CHINCHA ENTREVISTA A ALEJANDRO SALAS, vocero de MARTÍN VIZCARRA HNewsLR.
Presuntos extorsionadores fueron capturas por el grupo terna EnVivoLR.
ÚLTIMO MINUTO: TRUMP Y PUTIN HOY EN CONFERENCIA EN ESPAÑOL DESDE ALASKA endirectolr.
EE.UU. exige extradición de MADURO por supuestos vínculos al NARCOTRÁFICO LR.
Capturan en Chile al 'Gordo Alex', líder del Tren de Aragua acusado del asesinato de Ronald OjedaLR.
CORSO DE LA AMISTAD 2025: Arequipa celebra con danzas su 485 aniversario EnVivoLR.
Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.