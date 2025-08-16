GRABADO el 16-08-2025

TRUMP y PUTIN no llegaron a ACUERDOS SÓLIDOS en CUMBRE EN ALASKA Noticias del 16 de agosto LR

Trump y Putin sin acuerdo sobre guerra en Ucrania

Trump se reunirá con Zelenski en la Casa Blanca el 18 de agosto

Alemania propone que cumbre entre Trump, Zelenski y Putin sea en Europa

Bolsonaro sale de su domicilio para exámenes médicos en Brasilia

Huelga de tripulantes obliga a Air Canada a cancelar vuelos

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

