GRABADO el 16-08-2025

TRUMP y PUTIN no llegaron a ACUERDOS SÓLIDOS en CUMBRE EN ALASKA Noticias del 16 de agosto LR

Trump y Putin sin acuerdo sobre guerra en Ucrania



Trump se reunirá con Zelenski en la Casa Blanca el 18 de agosto



Alemania propone que cumbre entre Trump, Zelenski y Putin sea en Europa



Bolsonaro sale de su domicilio para exámenes médicos en Brasilia



Huelga de tripulantes obliga a Air Canada a cancelar vuelos



trump putin bolsonaro ucrania aircanada rusia estadosunidos



