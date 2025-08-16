INVESTIGAN a CHOFER de camión por HOMICIDI tras ACCIDENTE EN PASAMAYITO que DEJÓ 3 MUERTOS LR
Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que abrió investigación contra Rodolfo Artega, conductor del camión que transportaba balones de gas y que se despistó de la vía conocida como Pasamayito, en el distrito de Comas. El infractor permanece hospitalizado con pronóstico reservado y bajo custodia de la policía.
