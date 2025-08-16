GRABADO el 16-08-2025

Accidente en Puno deja 7 muerts: testimonios desgarradores EnVivoLR

Siete personas que partieron de Arequipa con rumbo a Puerto Maldonado perdieron la vida a consecuencia del choque frontal con un tráiler en la zona conocida como Ventilla, distrito de Santa Lucía, provincia de San Román, al norte de la ciudad de Puno.



El lugar está identificado como la más peligrosa entre la vía Arequipa- Puno, porque lo caracterizan curvas cerradas.



Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

