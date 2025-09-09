GRABADO el 09-09-2025

Silvana Carrión, exprocuradora del caso Lava Jato, ratifica hostigamiento de Rafael López Aliaga.

EN VIVO Dina Boluarte en condecoración por el Día de los Defensores de la Democracia.

EN VIVO Dina Boluarte en condecoración por el Día de los Defensores de la Democracia.

Ministro del Interior de DINA BOLUARTE dice "extrañamos a nuestros delincuentes".

CRISIS EN NEPAL: Francisco Belaunde habla sobre la crítica situación.

ESTALLIDO EN NEPAL: Protestas por desempleo juvenil desata CRISIS POLÍTICA dejando víctimas mortales.

García Toma sobre Santiváñez en ONU: "ES UN ERROR DEL GOBIERNO DE DINA insistir en salir del SIDH".

Caso Walter Ayala: ¿Puede llegar a la Corte de Pasco un hábeas corpus de Pedro Castillo?.

Nicolás MADURO DECRETA NAVIDAD ANTICIPADA en Venezuela ¿y la crisis con Estados Unidos?.

César Nakasaki sobre Santiváñez cuya voz ha sido confirmada en los audios del capitán Culebra'.

Abogado de 'Culebra' ALERTA QUE SANTIVÁÑEZ PODRÍA HUIR DEL PAÍS tras peritaje de la Fiscalía.

Fiscalía CONFIRMA VOZ de Juan José Santiváñez EN AUDIO del Capitán 'Culebra'Análisis César Nakasaki.

Andrea Vidal y la conexión con el partido de José Luna INVESTIGACIÓN.

PPK sobre la Fiscalía: "A Alan García lo aniquilaron ellos. Y quieren hacer lo mismo conmigo.

Además hoy día 10 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino en el distrito de Vilcabamba (Apurímac)

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 10 de setiembre de 2025

17º Lima
3.51
