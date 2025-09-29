GRABADO el 29-09-2025

DONALD TRUMP y BENJAMIN NETANYAHU juntos: el futuro de Gaza tras dos años de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington está muy cerca de lograr un acuerdo de paz en Gaza, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y presentar un plan de paz de 20 puntos.

p21tv internacional

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Celebramos lo mejor de la gastronomía peruana en la Gala de la Premiación Summum 2025 ..

En vivo: ¡Arrancamos con la Primera Transmisión de Conversatorios Summum 2025! .

Análisis de las protestas de Generación Z Jorge Yamamoto: "NO HAY LÍDERES en las marchas".

EN VIVO MML brinda balance de daños tras marchas de Generación Z.

DONALD TRUMP y BENJAMIN NETANYAHU juntos: el futuro de Gaza tras dos años de guerra.

EN VIVO DONALD TRUMP Y BENJAMIN NETANYAHU se reúnen para negociar un plan de postguerra en Gaza.

¿ESTRATEGIA DE PERÚ PRIMERO ELECCIONES 2026? :"Hay una especie de suplantación en el caso Vizcarra".

Mario Ghibellini CRÍTICA contra el populismo, la izquierda y la política peruana.

DONALD TRUMP entrega TikTok a sus millonarios aliados en EE.UU..

PARO DE TRANSPORTISTAS: "Nos están matando por culpa de este gobierno".

Análisis de Miguel Pérez Arroyo: Evidencias descartan que José Miguel Castro se haya autoeliminado.

INFORME DE NECROPSIA DE José Miguel Castro, gerente de SUSANA VILLARÁN, apunta a h0micidi0 .

Necropsia a JOSÉ MIGUEL CASTRO, gerente de SUSANA VILLARÁN dice que no fue autoaniquilamiento.

'EL MONSTRUO' pide que lo CONDENEN "POR LO QUE ES".

"CAPTURA de 'EL MONSTRUO' es mérito de la Policía Paraguaya" dice periodista Leguizamón de Paraguay.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.