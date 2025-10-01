GRABADO el 01-10-2025

Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump

Israel lanzó intensos bombardeos sobre Ciudad de Gaza, acompañado de una última advertencia para que sus habitantes huyan de la zona. Mientras tanto, el movimiento islamista palestino Hamás sigue analizando el plan de paz propuesto por Donald Trump, que busca poner fin a casi dos años de guerra en la región.
La VERDAD OCULTA sobre el conflicto en MACHU PICCHU La ambición que destruye el TURISMO en PERÚ.

Ricardo Herrera sobre decisión de Comisión de trasladar feriados al lunes aunque caigan domingo.

Francisco LOMBARDI ESTRENA EL CORAZÓN DEL LOBO: "La intención es mostrar cómo era Sendero Luminoso".

Rafael Muente denuncia captura de Osiptel de parte de gobierno de Dina Boluarte.

Dina Boluarte sobre PARO DE TRANSPORTISTAS.

En vivo: Juramentación de nuevos ministros.

Cuestionado Juan José Santiváñez postulará a las ELECCIONES 2026: FERNANDO TUESTA opina.

ORDENAN OTORGAR PENSIÓN DE POR VIDA A PEDRO CASTILLO de más de 15 mil soles pero CONGRESO APELA.

DINA ESTRENA MINISTRO en reemplazo de Santiváñez: Hoja de vida del Ministro de Justicia, JUAN CAVERO.

En vivo: Juramentación de nuevos ministros.

¿Quién es Oscar Arriola el NUEVO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ?.

Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump.

Celebramos lo mejor de la gastronomía peruana en la Gala de la Premiación Summum 2025 ..

En vivo: ¡Arrancamos con la Primera Transmisión de Conversatorios Summum 2025! .

Análisis de las protestas de Generación Z Jorge Yamamoto: "NO HAY LÍDERES en las marchas".

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

