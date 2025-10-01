GRABADO el 01-10-2025

Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump

Israel lanzó intensos bombardeos sobre Ciudad de Gaza, acompañado de una última advertencia para que sus habitantes huyan de la zona. Mientras tanto, el movimiento islamista palestino Hamás sigue analizando el plan de paz propuesto por Donald Trump, que busca poner fin a casi dos años de guerra en la región.

