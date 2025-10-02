GRABADO el 02-10-2025

Dina Boluarte sobre PARO DE TRANSPORTISTAS

Política Dina Boluarte sobre paro de transportistas:La delincuencia y el crimen organizado no se solucionan con 24 o 48 horas de paro. Tenemos que ser reales y objetivos.



La mandataria recordó que el problema no surgió en su gobierno, sino que se agravó en los últimos años con el avance de organizaciones criminales transnacionales.



DinaBoluarte parodetransportistas lima

