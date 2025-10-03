GRABADO el 03-10-2025

Francisco LOMBARDI ESTRENA EL CORAZÓN DEL LOBO: "La intención es mostrar cómo era Sendero Luminoso"

Francisco J. Lombardi estrena su nueva película 'El corazón del lobo', una historia que muestra cómo operaba Sendero Luminoso. Perú21 lo entrevistó.

