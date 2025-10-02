En vivo: Juramentación de nuevos ministros
En breve, en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno se realizará la juramentación del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció anoche.
Perú21tv
Desde Peru21TV
Cuestionado Juan José Santiváñez postulará a las ELECCIONES 2026: FERNANDO TUESTA opina.
ORDENAN OTORGAR PENSIÓN DE POR VIDA A PEDRO CASTILLO de más de 15 mil soles pero CONGRESO APELA.
DINA ESTRENA MINISTRO en reemplazo de Santiváñez: Hoja de vida del Ministro de Justicia, JUAN CAVERO.
En vivo: Juramentación de nuevos ministros.
¿Quién es Oscar Arriola el NUEVO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ?.
Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump.
Celebramos lo mejor de la gastronomía peruana en la Gala de la Premiación Summum 2025 ..
En vivo: ¡Arrancamos con la Primera Transmisión de Conversatorios Summum 2025! .
Análisis de las protestas de Generación Z Jorge Yamamoto: "NO HAY LÍDERES en las marchas".
EN VIVO MML brinda balance de daños tras marchas de Generación Z.
DONALD TRUMP y BENJAMIN NETANYAHU juntos: el futuro de Gaza tras dos años de guerra.
EN VIVO DONALD TRUMP Y BENJAMIN NETANYAHU se reúnen para negociar un plan de postguerra en Gaza.
¿ESTRATEGIA DE PERÚ PRIMERO ELECCIONES 2026? :"Hay una especie de suplantación en el caso Vizcarra".
Mario Ghibellini CRÍTICA contra el populismo, la izquierda y la política peruana.
DONALD TRUMP entrega TikTok a sus millonarios aliados en EE.UU..
Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.