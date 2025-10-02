GRABADO el 02-10-2025

En vivo: Juramentación de nuevos ministros

En breve, en la sala Eléspuru de Palacio de Gobierno se realizará la juramentación del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien renunció anoche.





