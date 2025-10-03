Rafael Muente denuncia captura de Osiptel de parte de gobierno de Dina Boluarte
Entrevistamos a Rafael Muente, presidente Ejecutivo suspendido de Osiptel, quien denuncia una captura de esta institución de parte del gobierno de Dina Boluarte.
p21tv entrevista21 osiptel dinaboluarte
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe
Desde Peru21TV
Francisco LOMBARDI ESTRENA EL CORAZÓN DEL LOBO: "La intención es mostrar cómo era Sendero Luminoso".
Rafael Muente denuncia captura de Osiptel de parte de gobierno de Dina Boluarte.
Dina Boluarte sobre PARO DE TRANSPORTISTAS.
En vivo: Juramentación de nuevos ministros.
Cuestionado Juan José Santiváñez postulará a las ELECCIONES 2026: FERNANDO TUESTA opina.
ORDENAN OTORGAR PENSIÓN DE POR VIDA A PEDRO CASTILLO de más de 15 mil soles pero CONGRESO APELA.
DINA ESTRENA MINISTRO en reemplazo de Santiváñez: Hoja de vida del Ministro de Justicia, JUAN CAVERO.
En vivo: Juramentación de nuevos ministros.
¿Quién es Oscar Arriola el NUEVO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ?.
Bombardeos en Gaza: Israel ataca y Hamás analiza propuesta de Donald Trump.
Celebramos lo mejor de la gastronomía peruana en la Gala de la Premiación Summum 2025 ..
En vivo: ¡Arrancamos con la Primera Transmisión de Conversatorios Summum 2025! .
Análisis de las protestas de Generación Z Jorge Yamamoto: "NO HAY LÍDERES en las marchas".
EN VIVO MML brinda balance de daños tras marchas de Generación Z.
DONALD TRUMP y BENJAMIN NETANYAHU juntos: el futuro de Gaza tras dos años de guerra.
Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.
Peru21TV
Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.