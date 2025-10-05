GRABADO el 05-10-2025

Santiváñez señaló a mujer como contacto en el TC para favorecer al Diablo, según Fiscalía

Una nueva investigación de Panorama pone bajo la lupa al exministro de Justicia, Juan José Santiváñez. De acuerdo con el reportaje, una serie de chats y audios lo vincularían con el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse, en presuntas gestiones destinadas a beneficiar al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, acusado de ser el brazo armado de la organización criminal Los Pulpos.



Según la denuncia, los mensajes mencionan a una mujer identificada como Kenita Jaque de la Cruz, trabajadora del TC y persona cercana a Gutiérrez Ticse, quien habría servido como enlace entre Santiváñez y el magistrado para priorizar el expediente de Salirrosas. La investigación indica que la familia del expolicía habría pagado 20 mil soles por los honorarios del abogado y otros 20 mil dólares a supuestos asesores externos con contactos en el Tribunal Constitucional.



Los registros de WhatsApp muestran intercambios de más de mil mensajes y 70 audios durante enero de 2024, en los que Santiváñez aseguraba tener acceso a información interna sobre el avance del caso. Uno de los mensajes reenviados por el exministro decía: Hola, Kenita, buenos días, está en la lista para la próxima audiencia, lo que evidenciaría una comunicación directa con el entorno del magistrado. Pese a las gestiones, el TC confirmó la condena original de Salirrosas.



KENITA Y SU VERSIÓN



Consultada por Panorama, Kenita Jaque de la Cruz reconoció conocer al magistrado Gutiérrez Ticse desde hace años y trabajar en su despacho desde enero de 2024, pero negó cualquier irregularidad o vínculo con Santiváñez. Por su parte, el exministro no respondió a las llamadas ni mensajes enviados por el dominical a través de su abogado. El caso ya es materia de seguimiento por parte de las autoridades competentes.





