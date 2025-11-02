GRABADO el 02-11-2025

MILITARES EXILIADOS PIDEN A EE.UU. DERROCAR A MADURO I Gestión

El capitán Javier Nieto Quintero, líder del grupo Carive integrado por militares venezolanos en el exilio, advierte que Venezuela enfrenta una fase de resistencia armada ante un régimen que, asegura, opera al margen de la ley y protege el narcotráfico. Según Nieto, la transición hacia la libertad requiere coordinación urgente con EE.UU., consolidación del poder y operaciones de estabilización, mientras denuncia que la mayoría de los altos mandos militares en el país están implicados en delitos y que el liderazgo político actual no ha tomado decisiones estratégicas cruciales para enfrentar la crisis.



Venezuela MilitaresExiliados Maduro Carive JavierNieto IntervenciónEEUU ResistenciaArmada Dictadura Narcotráfico CrisisVenezolana



