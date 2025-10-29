Transportistas exigen medidas ante inseguridad Primera Edición Primera Edición Noticias Perú
Transportistas exigen medidas ante ola de inseguridad Primera Edición Primera Edición Noticias Perú
Martín Ojeda, vocero del gremio de transportistas, expone la falta de cumplimiento de acuerdos por parte del gobierno en materia de seguridad. Pese al estado de emergencia, los problemas de inseguridad persisten, lo que ha llevado al sector a anunciar una nueva paralización como medida de protesta. Las promesas incumplidas sobre patrullaje especializado, reglamentación de leyes y compra de equipos siguen preocupando al sector.
LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú
Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo Primera Edición https://bit.ly/peatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN PRIMERA EDICIÓN EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytpe25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
Acerca de Primera Edición:
Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.
Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens celebró la graduación de su hijo shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS La madre de Maju Mantilla partió a los 75 años shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Tenso momento entre Pamela López y Macarena Gastaldo shorts.
Transportistas exigen medidas ante inseguridad Primera Edición Primera Edición Noticias Perú.
Pamela López y Macarena Gastaldo tuvieron un encuentro picante América Espectáculos (HOY).
Pamela López habló sobre la nueva infidelidad de Christian Cueva América Espectáculos (HOY).
Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY).
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez para el 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.
Préstamos informales amenazan a cajas municipales Edición Mediodía Noticias Perú.
JNE advierte que no inscribirá a inhabilitados Edición Mediodía Noticias Perú.
Tren impacta bus público en El Agustino: varios heridos Edición Mediodía Noticias Perú.
EDICIÓN MEDIODÍA Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Renato Tapia será papá por tercera vez shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Yiddá Eslava presenta a su novio shorts.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.