GRABADO el 28-10-2025

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria shorts

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria shorts

Varios congresistas han expresado su firme postura respecto a la conducta de la parlamentaria Lucinda Vázquez, considerándola un hecho que requiere ser investigado por la Comisión de Ética. El presidente de la mesa directiva y otros legisladores han solicitado una rápida intervención y la adopción de sanciones ejemplares.

américatelevisión éricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño

Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo

Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Renato Tapia será papá por tercera vez shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Yiddá Eslava presenta a su novio shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Susy Díaz ya no cree en el matrimonio shorts.

Yiddá Eslava presentó a su novio Ángel Fernández en sociedad América Espectáculos (HOY).

Susy Díaz le recomienda a Flor Polo no volver a casarse América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Retiran sedante hospitalario por alerta sanitaria Edición Mediodía Noticias Perú.

Imágenes clave tras millonario golpe a joyería en Lima Edición Mediodía Noticias Perú.

Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso aprobó las reglas del sistema bicameral shorts.

Susy Díaz vuelve a la política con Somos Perú Edición Mediodía Noticias Perú.

El musical Luz de Fantasía sigue robándose el corazón del público América Espectáculos (HOY).

Pamela López y Paul Michael disfrutaron de las playas del norte América Espectáculos (HOY).

Jefferson Farfán celebró sus 41 años en Miami América Espectáculos (HOY).

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Renato Tapia será papá por tercera vez shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Yiddá Eslava presenta a su novio shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Susy Díaz ya no cree en el matrimonio shorts

video

Yiddá Eslava presentó a su novio Ángel Fernández en sociedad América Espectáculos (HOY)

video

Susy Díaz le recomienda a Flor Polo no volver a casarse América Espectáculos (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Retiran sedante hospitalario por alerta sanitaria Edición Mediodía Noticias Perú

video

Imágenes clave tras millonario golpe a joyería en Lima Edición Mediodía Noticias Perú

video

Congreso exige sanción por falta ética de parlamentaria Edición Mediodía Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Congreso aprobó las reglas del sistema bicameral shorts

video

Susy Díaz vuelve a la política con Somos Perú Edición Mediodía Noticias Perú

video

El musical Luz de Fantasía sigue robándose el corazón del público América Espectáculos (HOY)

video

Pamela López y Paul Michael disfrutaron de las playas del norte América Espectáculos (HOY)

video

Jefferson Farfán celebró sus 41 años en Miami América Espectáculos (HOY)

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo