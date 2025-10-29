Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY)
Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY)
Allison Rivas, joven estilista de 20 años, perdió la vida en circunstancias que aún se investigan. El principal sospechoso, Michael Quiñones Bravo El Ruso, continúa no habido.
Evidencia Oculta, todos los domingos a las 10:00 p.m. no te pierdas EvidenciaOculta
Capítulos:
00:00 ¿Cómo Alison llegó a Lima?
02:00 ¿Quién fue Michael Quiñones Bravo?
05:00 Desarrollo de los hechos
Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY).
