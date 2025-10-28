GRABADO el 28-10-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts
Míranos de lunes a viernes a las 6:00 pm por Tiktok, X, Youtube Shorts y Facebook e Instagram
Reels de América Noticias.
Entérate de estas noticias y más en nuestra WEB https://bit.ly/40JOy03

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

JNE recuerda que partidos deben filtrar a sus precandidatos Edición Mediodía Noticias Perú.

Buscan proteger jueces y reforzar seguridad en apps bancarias Edición Mediodía Noticias Perú.

Alertan posible falla en página del padrón electoral Edición Mediodía Noticias Perú.

Agentes del INPE pasarán prueba de polígrafo en Lurigancho Edición Mediodía Noticias Perú.

EDICIÓN MEDIODÍA Préstamos informales amenazan a las cajas municipales shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens celebró la graduación de su hijo shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La madre de Maju Mantilla partió a los 75 años shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Tenso momento entre Pamela López y Macarena Gastaldo shorts.

Transportistas exigen medidas ante inseguridad Primera Edición Primera Edición Noticias Perú.

Pamela López y Macarena Gastaldo tuvieron un encuentro picante América Espectáculos (HOY).

Pamela López habló sobre la nueva infidelidad de Christian Cueva América Espectáculos (HOY).

Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez para el 2026 Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

JNE recuerda que partidos deben filtrar a sus precandidatos Edición Mediodía Noticias Perú

video

Buscan proteger jueces y reforzar seguridad en apps bancarias Edición Mediodía Noticias Perú

video

Alertan posible falla en página del padrón electoral Edición Mediodía Noticias Perú

video

Agentes del INPE pasarán prueba de polígrafo en Lurigancho Edición Mediodía Noticias Perú

video

EDICIÓN MEDIODÍA Préstamos informales amenazan a las cajas municipales shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens celebró la graduación de su hijo shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La madre de Maju Mantilla partió a los 75 años shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Tenso momento entre Pamela López y Macarena Gastaldo shorts

video

Transportistas exigen medidas ante inseguridad Primera Edición Primera Edición Noticias Perú

video

Pamela López y Macarena Gastaldo tuvieron un encuentro picante América Espectáculos (HOY)

video

Pamela López habló sobre la nueva infidelidad de Christian Cueva América Espectáculos (HOY)

video

Evidencia Oculta: Buscan justicia por el caso de Allison Rivas (HOY)

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez para el 2026 Edición Mediodía Noticias Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo