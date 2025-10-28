GRABADO el 28-10-2025

Tren impacta bus público en El Agustino: varios heridos Edición Mediodía Noticias Perú

Un tren de carga colisionó con un bus de transporte público en el cruce de las avenidas Ferrocarril y Mariátegui, en El Agustino. Según testigos, el bus quedó atorado en el tráfico e invadió la vía férrea. El impacto dejó varios heridos y afectó a otros vehículos cercanos. Las autoridades ya investigan las causas del accidente.



