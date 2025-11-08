GRABADO el 08-11-2025

JUGADORES de UNIVERSITARIO DE DEPORTS explican las CLAVES del TRICAMPEONATO Depor

Tras la celebración del tricampeonato, los jugadores de UniversitariodeDeportes hablaron con Depor y explicaron cuáles eran las claves de la nueva estrella crema. AlexValera, DiegoChurin, HoracioCalcaterra, JoseCarabalí y CésarInga hablaron además de su continuidad en el equipo de JorgeFossati



Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

