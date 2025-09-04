GRABADO el 04-09-2025

PJ ordena la excarcelación de Martín Vizcarra: abogados penalistas analizan decisión judicial (2/2)

Tras más de 20 días en prisión, el expresidente Martín Vizcarra salió en libertad luego de que la Tercera Sala de Apelaciones Nacional revocara el mandato de prisión preventiva por cinco meses que pesaba en su contra.



El exmandatario abandonó el penal de Barbadillo acompañado de un grupo de simpatizantes y relató las difíciles condiciones que atravesó durante su detención. He dormido en un piso frío. Cuando me trasladaron al penal de Piedras Gordas, por cinco días dormí con internos contagiados de sida y tuberculosis, declaró.



REACCIONES



No obstante, sus afirmaciones fueron interpretadas por algunos especialistas como un intento de victimización. El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que Vizcarra trata de hacer de su caso una especie de persecución política para relativizar la gravedad de los hechos.



Por su parte, el abogado penalista Vladimir Padilla explicó que "cuando un caso está en juzgamiento, quien debe decidir las medidas de coerción es el juez de juzgamiento, porque tiene la competencia. Aquí la sala sostiene que ellos también lo pueden hacer, al igual que el juez de investigación preparatoria. En ese sentido, Pedro Castillo también podría pedir esta medida.





Ingresa a http://ptv.pe/452716 para más información



Emitido en el programa 2025 En 24 Horas de Panamericana Televisión el 04/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 4 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Harvey Colchado denuncia que la PNP le quitó seguridad a su familia pese a amenazas de Los Pulpos.

Marco Vásquez: "Toledo iba a comprar mansiones a Casuarinas".

Ángel Delgado: Martín Vizcarra podría salir del país cuando vea que la sentencia está cerca.

PJ ordena la excarcelación de Martín Vizcarra: abogados penalistas analizan decisión judicial (2/2).

Multan a banco con más de medio millón de soles por uso indebido de datos personales.

Promulgan ley que prohíbe despido de trabajadores con cáncer, incluso en periodo de prueba.

'Trinchera Norte' se adjudica ataque contra las paredes del estadio de Alianza Lima.

Pedro Castillo podría salir de prisión tras fallo del TC a favor de Betsy Chávez.

Albañil lambayecano es el primer paciente en recibir trasplante de corazón en hospital Dos de Mayo.

Congresistas opinan sobre excarcelación de Betssy Chávez.

Betssy Chávez fue trasladada a una clínica desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Betssy Chávez podría solicitar asilo político tras su excarcelación.

Betssy Chávez fue trasladada a una clínica desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Martín Vizcarra tras su paso por Piedras Gordas: Dormí al costado de internos con sida.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.