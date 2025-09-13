GRABADO el 13-09-2025

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2)

La violencia ligada a la extorsión y el sicariato continúa golpeando al sector transporte. La noche del viernes 12 de setiembre, el conductor de una combi de la línea conocida como Los Rojitos fue asesinado a balazos en Villa El Salvador.



De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon hasta ocho disparos. Producto del ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.



PRESUNTO CASO DE EXTORSIÓN



Fuentes cercanas señalaron que la empresa de transporte a la que pertenecía el conductor venía siendo extorsionada desde semanas atrás.



Se espera que las cámaras de seguridad instaladas en la zona contribuyan a identificar a los responsables. Vecinos de la zona denunciaron la escasa presencia policial, pese al incremento de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.





Ingresa a http://ptv.pe/453411 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 13/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada.

María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos.

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave.

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido.

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2).

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2).

Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus.

Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV.

Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda.

Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños.

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP.

Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes.

Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida.

Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista.

Trujillo: capturan a menores que colocaron explosivo en vivienda.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.