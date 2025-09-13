GRABADO el 13-09-2025

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2)

La violencia ligada a la extorsión y el sicariato continúa golpeando al sector transporte. La noche del viernes 12 de setiembre, el conductor de una combi de la línea conocida como Los Rojitos fue asesinado a balazos en Villa El Salvador.

De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon hasta ocho disparos. Producto del ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades.

PRESUNTO CASO DE EXTORSIÓN

Fuentes cercanas señalaron que la empresa de transporte a la que pertenecía el conductor venía siendo extorsionada desde semanas atrás. 

Se espera que las cámaras de seguridad instaladas en la zona contribuyan a identificar a los responsables. Vecinos de la zona denunciaron la escasa presencia policial, pese al incremento de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.


Ingresa a http://ptv.pe/453411 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 13/09/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada.

María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos.

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave.

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido.

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2).

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2).

Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus.

Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV.

Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda.

Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños.

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP.

Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes.

Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida.

Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista.

Trujillo: capturan a menores que colocaron explosivo en vivienda.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada

video

María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos

video

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave

video

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido

video

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2)

video

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2)

video

Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus

video

Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV

video

Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda

video

Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños

video

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP

video

Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes

video

Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida

video

Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista

video

Trujillo: capturan a menores que colocaron explosivo en vivienda

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 14 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo