María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos

El Poder Judicial informó que admitió la solicitud de extradición activa contra Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero, investigado por el presunto cobro de mochasueldos a por lo menos 12 trabajadores de su despacho. De acuerdo con la Fiscalía, entre junio de 2022 y mayo de 2023, los empleados habrían entregado hasta el 10 de sus sueldos, dinero que era recepcionado en Arequipa y Lima por allegados de la parlamentaria.



En noviembre del año pasado, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra De la Cruz por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero su paradero fue desconocido durante varios meses. Finalmente, el pasado 19 de agosto fue detenido en España, donde permanecía en condición migratoria irregular.



El abogado penalista Vladimir Padilla explicó que el trámite de extradición puede tomar entre seis meses y un año, ya que debe pasar por el Poder Judicial y el Ejecutivo en Perú, y luego ser evaluado por las autoridades españolas. Sin embargo, indicó que, de confirmarse su situación migratoria irregular, el procedimiento podría resolverse en menos de tres semanas.



¿SUSPENDERÁN A CONGRESISTA?



Cabe recordar que la Comisión de Ética del Congreso recomendó sancionar con 120 días de suspensión a la congresista María Agüero por este caso. No obstante, la propuesta aún no ha sido debatida en el pleno, manteniendo en suspenso las eventuales consecuencias políticas para la legisladora.





