GRABADO el 13-09-2025

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave

Un sangriento ataque dentro de un bar ubicado en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, en Villa Los Reyes (Ventanilla), dejó como saldo dos personas fallecidas y una herida de gravedad. Según las primeras investigaciones policiales, las víctimas habrían tenido un altercado previo con los agresores antes de ingresar al local, lo que desencadenó la tragedia.



De acuerdo con testigos, los sujetos regresaron armados y dispararon contra el grupo dentro del establecimiento. En el lugar perdieron la vida Belinson Roberto Huaytán Cantares (35) y Abel Alegría Lutari (35), mientras que Ricardo Reyes Jibaja (43) fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico.



Familiares y vecinos aseguraron que los jóvenes eran personas trabajadoras y tranquilas, descartando vínculos con la delincuencia. Esos dos jóvenes que han fallecido no eran delincuentes, eran chicos sanos, declaró una vecina, mientras las familias exigieron justicia y la entrega de las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, que serían clave para identificar a los responsables.



FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA



Los agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área y trasladaron el caso a la Depincri de Ventanilla, que ya inició las diligencias correspondientes para ubicar a los atacantes. Los deudos reclaman que este crimen no quede impune y piden mayor seguridad en la zona para evitar nuevas tragedias.





Ingresa a http://ptv.pe/453459 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 13/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dos personas fueron asesinadas dentro de una discoteca de SJL: atacante logró ser detenido.

Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada.

María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos.

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave.

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido.

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2).

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2).

Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus.

Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV.

Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda.

Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños.

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP.

Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes.

Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida.

Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.