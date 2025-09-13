Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda
Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos delincuentes, vestidos con chalecos y gorras de una conocida empresa de telefonía, intentaron robar en una vivienda de la urbanización La Marquesa, en Trujillo. El hecho ocurrió a las 7:30 de la mañana del último viernes, cuando la víctima ingresaba a su domicilio en camioneta.
Apenas el portón corredizo de la cochera empezó a cerrarse, los sujetos corrieron e ingresaron al inmueble aprovechando que la puerta estaba abierta. Una vecina que transitaba por la zona se percató de lo ocurrido y alertó de inmediato a las autoridades.
Gracias a la rápida reacción de la Policía y la aplicación del Plan Cuadrante, los agentes lograron capturar a los dos sospechosos antes de que concretaran el robo. Durante la intervención se les incautó una pata de cabra, herramienta que usarían para forzar accesos.
TRASLADADOS A LA COMISARÍA
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia, donde serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio. La Policía no descarta que pertenezcan a una banda que opera bajo la modalidad del falso técnico.
