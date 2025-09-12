GRABADO el 13-09-2025

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2)

Los ataques extorsivos contra el transporte público en Trujillo, región La Libertad, continúan sin tregua. Esta vez, delincuentes armados balearon un vehículo de la empresa de transportes de pasajeros Vía Norte Express, dejando una persona herida y generando terror entre los usuarios.



Según testigos, los criminales dispararon contra la unidad en cuyo interior viajaban en su mayoría estudiantes que se trasladaban hacia la ciudad de Trujillo. El atentado ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y provocó pánico entre los ocupantes.



Trabajadores de la empresa denunciaron que se encuentran atemorizados y exigieron a las autoridades mayor seguridad, ya que en la zona existe escasa presencia policial pese al incremento de la violencia.



ATAQUE A 10 ASES



Este no es un caso aislado. En los últimos meses, varias compañías de transporte en Trujillo han sido víctimas de extorsiones, como la empresa 10 Ases, que fue atacada por delincuentes que incendiaron una de sus unidades.





Ingresa a http://ptv.pe/453358 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 12/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Dos personas fueron asesinadas dentro de una discoteca de SJL: atacante logró ser detenido.

Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada.

María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos.

Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave.

"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido.

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2).

Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2).

Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus.

Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV.

Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda.

Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños.

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP.

Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes.

Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida.

Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.