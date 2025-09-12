GRABADO el 13-09-2025

Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2)

Los ataques extorsivos contra el transporte público en Trujillo, región La Libertad, continúan sin tregua. Esta vez, delincuentes armados balearon un vehículo de la empresa de transportes de pasajeros Vía Norte Express, dejando una persona herida y generando terror entre los usuarios.

Según testigos, los criminales dispararon contra la unidad en cuyo interior viajaban en su mayoría estudiantes que se trasladaban hacia la ciudad de Trujillo. El atentado ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y provocó pánico entre los ocupantes.

Trabajadores de la empresa denunciaron que se encuentran atemorizados y exigieron a las autoridades mayor seguridad, ya que en la zona existe escasa presencia policial pese al incremento de la violencia.

ATAQUE A 10 ASES

Este no es un caso aislado. En los últimos meses, varias compañías de transporte en Trujillo han sido víctimas de extorsiones, como la empresa 10 Ases, que fue atacada por delincuentes que incendiaron una de sus unidades.


