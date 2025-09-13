Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP
1
Poco a poco la plaza San Martín se va llenando de personas que llegan para protestar contra la reforma del sistema de pensiones y exigir se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP, el inicio de la concentración es desde las 10 de la mañana. La movilización, que es a nivel nacional, también es contra el aumento de la criminalidad que azota a todo el país.
2
O6:20 p.m. Se registran enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la PNP en la avenida Abancay.
04:55 p.m. Manifestantes llegan a la avenida Abancay.
03: 35 p. m. grupos coordinan inicio de la marcha.
02: 50 p. m. manifestantes piden se derogue la Ley N32123 sobre el sistema de pensiones y las leyes que favorecen al crimen organizado.
02: 20 p. m. se registran enfrentamientos, la policía forma barrera para evitar el ingreso de manifestantes a la Plaza San Martín.
01: 35 p. m. manifestantes concentrados en la plaza San Martín gritan arengas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
12: 49 p. m. manifestantes siguen llegando a la plaza San Martín coordinan la hora para inicio de la marcha.
12: 05 p. m. llegan a la plaza San Martín integrantes de la Confederación General de Pensionistas del Perú y de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida.
11: 40 a. m. la congresista Flor Pablo pide la derogación de la nueva Ley N 32123 que reformó el sistema de pensiones y solicita se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP.
11: 20 a. m. legislador Américo Gonza presentó un proyecto para que se permita la devolución íntegra de los fondos a los afiliados del sistema privado de pensiones.
10: 50 a. m. un numeroso grupo de personas marchan por la Vía Expresa en dirección a la plaza San Martín.
10: 30 a.m. Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la plaza San Martín.
3
Movilizaciones a nivel nacional-AFP
Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.
Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.
Puno: Parque Pino, 3:00 p. m.
Ingresa a http://ptv.pe/453426 para más información
Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 13/09/2025
Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe
Desde 24 Horas
Dos personas fueron asesinadas dentro de una discoteca de SJL: atacante logró ser detenido.
Perú gana a Venezuela en Mundial de Desayunos: Pan con chicharrón se impuso a la arepa reina pepiada.
María Agüero: inician proceso de extradición de exasesor acusado de mochasueldos.
Ventanilla: ataque en bar deja dos muertos y un herido grave.
"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Víctor Zanabria tras ser suspendido.
Delincuentes balean bus que transportaba estudiantes a Trujillo (2/2).
Terror en VES: asesinan a balazos a chofer de combi en presunto caso de extorsión (2/2).
Tragedia en Vía de Evitamiento: dictan 9 meses de prisión preventiva contra chofer de bus.
Chiclayo: con serenata celebran cumpleaños de Papa León XIV.
Trujillo: delincuentes disfrazados de técnicos de telefonía intentaron robar vivienda.
Chiclayo: recuerdan emotivo encuentro con Papa León XIV por su cumpleaños.
Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP.
Por cuarto día consecutivo: huelga de enfermeras de EsSalud afecta a miles de pacientes.
Combi pirata arrolla a anciano en Comas: víctima lucha por su vida.
Surco: capturan a falso delivery que robó celular a ciclista.
Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.