GRABADO el 13-09-2025

Centro de Lima: manifestantes protestaron contra reforma de ley de pensiones de la AFP

Poco a poco la plaza San Martín se va llenando de personas que llegan para protestar contra la reforma del sistema de pensiones y exigir se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP, el inicio de la concentración es desde las 10 de la mañana. La movilización, que es a nivel nacional, también es contra el aumento de la criminalidad que azota a todo el país.

O6:20 p.m. Se registran enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la PNP en la avenida Abancay.

04:55 p.m. Manifestantes llegan a la avenida Abancay.

03: 35 p. m. grupos coordinan inicio de la marcha.

02: 50 p. m. manifestantes piden se derogue la Ley N32123 sobre el sistema de pensiones y las leyes que favorecen al crimen organizado.

02: 20 p. m. se registran enfrentamientos, la policía forma barrera para evitar el ingreso de manifestantes a la Plaza San Martín.

01: 35 p. m. manifestantes concentrados en la plaza San Martín gritan arengas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

12: 49 p. m. manifestantes siguen llegando a la plaza San Martín coordinan la hora para inicio de la marcha. 

12: 05 p. m. llegan a la plaza San Martín integrantes de la Confederación General de Pensionistas del Perú y de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida.

11: 40 a. m. la congresista Flor Pablo pide la derogación de la nueva Ley N 32123 que reformó el sistema de pensiones y solicita se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP.

11: 20 a. m. legislador Américo Gonza presentó un proyecto para que se permita la devolución íntegra de los fondos a los afiliados del sistema privado de pensiones.

10: 50 a. m. un numeroso grupo de personas marchan por la Vía Expresa en dirección a la plaza San Martín.

10: 30 a.m. Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la plaza San Martín.

Movilizaciones a nivel nacional-AFP

Piura:  Parque Infantil, 3:00 p. m.

Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.

Puno:  Parque Pino, 3:00 p. m.


Ingresa a http://ptv.pe/453426 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 13/09/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

