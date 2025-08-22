GRABADO el 22-08-2025

Carlos Canales sobre filtración de datos de miraflorinos: "Le pido disculpas a mis vecinos".

Marco Píngaro sobre violencia en Sudamericana: "Hinchas detenidos no podrán ingresar a los estadios".

Efraín Leiva sobre presunto asesino de Gastón Medina: Primero va a responder por delitos en Chile.

Sergio David Gonzáles sobre atentados en Colombia: "Estamos volviendo al narcoterrorismo".

¿Cúal es el impacto psicológico tras un violento asalto?.

Carabayllo: extorsionadores atacan clínica con dinamita y exigen S/ 10 mil al dueño.

Terror en SMP: conductor de cúster grave tras atentado con artefacto explosivo.

Suspenden vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos.

Congreso: anuncian retiro de propuesta para aumentar sueldos de futuros diputados y senadores.

Congresistas investigados integran SAC y podrían evaluar sus propias denuncias.

Delia Espinoza: La Fiscalía seguirá investigando a Dina Boluarte respetando las pautas del TC.

Colombia se desangra: Al menos 19 muertos y más de 8 heridos tras 4 atentados terroristas.

Feminicidio Sheyla Cóndor: pericias revelan que habría sido víctima de tres agresores.

