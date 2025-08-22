2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025
Carlos Canales sobre filtración de datos de miraflorinos: "Le pido disculpas a mis vecinos".
Marco Píngaro sobre violencia en Sudamericana: "Hinchas detenidos no podrán ingresar a los estadios".
Efraín Leiva sobre presunto asesino de Gastón Medina: Primero va a responder por delitos en Chile.
Sergio David Gonzáles sobre atentados en Colombia: "Estamos volviendo al narcoterrorismo".
¿Cúal es el impacto psicológico tras un violento asalto?.
Carabayllo: extorsionadores atacan clínica con dinamita y exigen S/ 10 mil al dueño.
Terror en SMP: conductor de cúster grave tras atentado con artefacto explosivo.
Suspenden vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos.
Congreso: anuncian retiro de propuesta para aumentar sueldos de futuros diputados y senadores.
Congresistas investigados integran SAC y podrían evaluar sus propias denuncias.
Delia Espinoza: La Fiscalía seguirá investigando a Dina Boluarte respetando las pautas del TC.
Colombia se desangra: Al menos 19 muertos y más de 8 heridos tras 4 atentados terroristas.
Feminicidio Sheyla Cóndor: pericias revelan que habría sido víctima de tres agresores.
