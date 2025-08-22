Congresistas investigados integran SAC y podrían evaluar sus propias denuncias
El Congreso de la República vuelve a estar bajo cuestionamientos. Dos de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encargada de calificar denuncias contra altos funcionarios del Estado, se encuentran bajo investigación fiscal. Pese a ello, podrían ser los encargados de revisar sus propios casos si estos llegan al Parlamento.
Se trata de los congresistas Elvis Vergara (Acción Popular), investigado por colusión, tráfico de influencias y organización criminal en el caso Los Niños, y María Acuña (Alianza para el Progreso), indagada por presunto fraude.
Los casos
A Elvis Vergara se le atribuye pertenecer al grupo 'Los Niños', señalado de haber negociado votos en el Congreso a cambio de direccionamiento de licitaciones y contrataciones durante el gobierno de Pedro Castillo.
En tanto, María Acuña enfrenta una denuncia revelada por un reportaje periodístico: su empresa Inmobiliaria Los Alizos habría firmado un contrato con el empresario Sergio Ciccia, comprometiéndose a entregarle lotes valorizados en un millón de dólares a cambio de obras de habilitación urbana, acuerdo que según el denunciante nunca fue cumplido.
Desde 24 Horas
Carlos Canales sobre filtración de datos de miraflorinos: "Le pido disculpas a mis vecinos".
2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.
2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.
Marco Píngaro sobre violencia en Sudamericana: "Hinchas detenidos no podrán ingresar a los estadios".
Efraín Leiva sobre presunto asesino de Gastón Medina: Primero va a responder por delitos en Chile.
Sergio David Gonzáles sobre atentados en Colombia: "Estamos volviendo al narcoterrorismo".
¿Cúal es el impacto psicológico tras un violento asalto?.
Carabayllo: extorsionadores atacan clínica con dinamita y exigen S/ 10 mil al dueño.
Terror en SMP: conductor de cúster grave tras atentado con artefacto explosivo.
Suspenden vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos.
Congreso: anuncian retiro de propuesta para aumentar sueldos de futuros diputados y senadores.
Congresistas investigados integran SAC y podrían evaluar sus propias denuncias.
Delia Espinoza: La Fiscalía seguirá investigando a Dina Boluarte respetando las pautas del TC.
Colombia se desangra: Al menos 19 muertos y más de 8 heridos tras 4 atentados terroristas.
Feminicidio Sheyla Cóndor: pericias revelan que habría sido víctima de tres agresores.
Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.
24 Horas
Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.