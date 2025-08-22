GRABADO el 22-08-2025

Carlos Canales sobre filtración de datos de miraflorinos: "Le pido disculpas a mis vecinos"

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, expresó su satisfacción por la inauguración del Puente de La Paz, infraestructura que conecta Miraflores con Barranco y que, según dijo, se convertirá en un espacio de integración ciudadana.



Estoy feliz de ver las caras de las personas que han llegado hasta el lugar y de un proyecto que es icónico y que está al servicio de todos, con un uso de entretenimiento, deporte y, sobre todo, familiar, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.



En relación con las críticas de algunos vecinos que denunciaron contaminación lumínica que afectaría su descanso, Canales aseguró que se adoptaron medidas correctivas. Se ha reducido la intensidad de la luminosidad, hemos escuchado los pedidos de los vecinos de Barranco, indicó.



NUEVO CIBERATAQUE EN LA COMUNA MIRAFLORINA



Consultado por la denuncia de un nuevo ciberataque y la filtración de más de 103 mil registros con datos personales de vecinos y usuarios de la comuna, Canales sostuvo que se trataría de información ya hackeada en 2023. La están volviendo a vender. Pido disculpas a mis vecinos, estamos trabajando para migrar la base de datos. Esto será a fin de año y evaluamos adquirir un software invulnerable, aseguró.





22/08/2025



