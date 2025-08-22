GRABADO el 22-08-2025

¿Cúal es el impacto psicológico tras un violento asalto?

Momentos de terror se vivieron en Villa El Salvador tras un asalto armado dentro de un restaurante ubicado en la avenida Carlos Mariátegui, sector Grupo C. Durante el atraco, un menor de edad intentó salvar su vida ofreciéndoles a los delincuentes las monedas que llevaba en la mano, mientras les suplicaba que no lo lastimen.



No obstante, el ataque no terminó allí. Tras sembrar el pánico en el restaurante, los criminales se dirigieron a una tienda cercana, donde despojaron a la dueña de todas las ganancias del día.



En ese momento, la comerciante se encontraba acompañada de sus tres hermanos menores, quienes también fueron víctimas del violento episodio.



IMPACTO PSICOLÓGICO



El hecho no solo dejó pérdidas materiales, sino también un fuerte impacto emocional en las víctimas. Al respecto, el sociólogo Jorge Yamamoto explicó que el choque psicológico tras un asalto depende de tres factores: la predisposición genética, el acompañamiento recibido en la niñez y la magnitud del evento vivido.





VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025

